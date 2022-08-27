ريال مدريد يدرس التعاقد مع فيرمينو

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن أن العملاق الإسباني ريال مدريد يدرس التعاقد مع المهاجم الدولي البرازيلي، روبيرتو فيرمينو، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي منذ أيام قليلة عن رحيل 4 من لاعبيه بنهاية الموسم الجاري، وهم فيرمينو ومعه الثلاثي جيمس ميلنر وتشامبرلين ونابي كيتا.

وشهدت الفترة الماضية العديد من العروض للمهاجم البرازيلي المخضرم في ظل قدراته الفنية الكبيرة وإمكانياته التي تمكنه من اللعب كمهاجم صريح أو كلاعب رقم 8.

وكشف الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن ريال مدريد يدرس فكرة التعاقد مع فيرمينو في الصيف الجاري.

ويرغب ريال مدريد منذ فترة في التعاقد مع لاعب رأس حربة بإمكانيات كبيرة ليكون بديلًا للفرنسي المخضرم كريم بنزيما الذي يعاني ريال مدريد هجوميا بشدة في أوقات غيابه.

الجدير بالذكر أن فيرمينو توج بسعة ألقاب مع فريق ليفربول الإنجليزي، وهى: دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدرع الخيرية في 2022.