 رئيس العاصمة الإدارية يرد على مزاعم بيعها بعد الانتهاء منها: بنبيع دلوقتي - بوابة الشروق
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رئيس العاصمة الإدارية يرد على مزاعم بيعها بعد الانتهاء منها: بنبيع دلوقتي

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 1:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 1:38 ص

ردّ خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، على المزاعم التي تم ترديدها بأنه سيتم بيع العاصمة بعد الانتهاء من تنفيذها بالكامل.

فخلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، وعرضت مساء الأحد، سأل الإعلامي أحمد موسى: «إتقال إن العاصمة هتبيعوها بالكامل بعد ما تخلصوها وتبقى فلوسنا اترمت في الأرض».

وأجاب عباس قائلا: «إحنا بنبيع في العاصمة دلوقتي.. المشروعات اللي موجودة دي متاعة».

وأشار إلى أنه من المستبعد أن يتم بيع شركة العاصمة الإدارية نظرا لأنّ حجمها كبير، وبالتالي يصعب بيعها باعتبار أن طرح نسبة بها قد يكون أكبر من حجم البورصة.

وأوضح أنه من الممكن أن يتم مستقبلا طرح بعض الشركات المنبثقة من الشركة الأم، مؤكدا أن هذه الشركات متخصصة في قطاعات بعينها مثل إدارة المباني أو المرافق.

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