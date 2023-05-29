شولتس يهنئ أردوغان بعد فوزه بولاية رئاسية ثالثة في اتصال هاتفي ويدعوه لزيارة برلين

هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إعادة انتخابه خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الاثنين، ودعاه لزيارة برلين.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيستريت، أن شولتس أكد العلاقات الوطيدة بين ألمانيا وتركيا، وخاصة كحليفين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال هيبيستريت: "اتفق الاثنان على تعزيز التعاون بين الحكومتين بنشاط جديد، وتنسيق الأولويات المشتركة مبكرا".

وقال المتحدث إن شولتس وأردوغان أكدا رغبتهما في العمل معا من أجل تحقيق تطورات إيجابية في منطقة شرق المتوسط، وفيما يتعلق بقرارات الناتو المعلقة وعلاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

وفاز أردوغان في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد، على منافسه كمال كليتشدار أوغلو، ليمدد فترة حكمه المستمرة منذ 20 عامًا إلى ولاية ثالثة.

وحصل أردوغان، على نحو 52% من الأصوات، بينما حصل كليتشدار أوغلو على نحو 48%.