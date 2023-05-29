تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد بعد فوز أردوغان بفترة رئاسية ثالثة

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد في تعاملات اليوم الاثنين، بعد يوم واحد من إعلان فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية ثالثة في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية أمس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار الأسهم التركية وتباين أداء السندات الدولارية التركية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تعيينات الفريق الاقتصادي الجديد لأردوغان الذي تعهد بأن يتمتع هذا الفريق "بمصداقية دولية" في إشارة إلى احتمال تخليه عن سياسته الاقتصادية فائقة المرونة التي تستند إلى أسعار فائدة شديدة الانخفاض مع تدخل كثيف للدولة في الأسواق.

وبحسب مسؤولين أتراك مطلعين، من المتوقع إعلان تشكيل حكومة أردوغان الجديدة يوم الجمعة المقبل.

وتراجعت الليرة اليوم، بنسبة 5ر0% إلى 0785ر20 ليرة لكل دولار، وهو قريب من أقل مستويات العملة التركية على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، يتوقع محللون اقتصاديون استمرار تراجع الليرة لتصل إلى 28 ليرة لكل دولار بنهاية العام الحالي إذا لم يتراجع أردوغان عن سياسته الاقتصادية.

ويتوقع المحللون في بنك ويلز فارجو الأمريكي تراجع الليرة إلى 23 ليرة لكل دولار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.