المنسق الأممي للسلام: إسرائيل تشن عملية برية كبيرة في مدينة رفح الفلسطينية

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قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إن إسرائيل تشن عملية برية كبيرة في مدينة رفح الفلسطينية وما حولها.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح، اليوم الأربعاء، أن هذه العملية الكبيرة تزيد من حدة الدمار وحجمه.

وأشار إلى الحادث المروع الذي وقع يوم الأحد في رفح أسفر عن (استشهاد) 45 فلسطينيًّا وإصابة 200 إثر احتراق خيامهم.

وتحدث عن الأوضاع كذلك في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إنها تهدد بخطر اندلاع حريق إقليمي يتصاعد كل يوم تستمر فيه هذه الحرب.

وحث من وصفهم بطرفي الحرب بقطاع غزة - في إشارة إلى حماس وإسرائيل - على العودة إلى طاولة المفاوضات فورا وبحسن نية.

وجدد دعوة الأمم المتحدة، للإفراج فورا عن كل الأسرى المحتحزين في غزة ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.