 الشرقية.. إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية المنشر ضمن مبادرة حياة كريمة - بوابة الشروق
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الشرقية.. إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية المنشر ضمن مبادرة حياة كريمة

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 5:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 5:19 م

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، إطلاق القافلة الطبية المجانية في قرية المنشر التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة أولاد صقر، على أن تستمر فعاليات القافلة الطبية والعلاجية بالمجان على مدار يومين؛ وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد بيان مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، أن القافلة الطبية والعلاجية في قرية المنشر التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة أولاد صقر تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة – خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الباطنة – الأنف والأذن – الرمد – العظام – الجراحة – الأسنان – الجلدية.

كما تشهد القافلة الطبية والعلاجية توفير خدمات الأشعة والتحاليل لكل المترددين على القافلة من أبناء وأهالي قرية المنشر التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة أولاد صقر، وذلك دون أي رسوم أو مقابل مادي.

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