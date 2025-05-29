ترامب: التراجع عن التهديدات بفرض الرسوم الجمركية ليس جبنا بل طريقة تفاوض

يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعرف العالم أنه ليس "جبانا" لمجرد أنه تراجع مرارا عن تهديداته بفرض رسوم جمركية مرتفعة.

وأدى ميل الرئيس الجمهوري إلى فرض ضرائب استيراد مرتفعة للغاية ثم التراجع عنها إلى خلق ما يعرف باسم تجارة "تاكو"، وهو اختصار صاغه روبرت أرمسترونج في صحيفة فاينانشيال تايمز ويعني "ترامب دائما ما يتراجع عن تهديداته". وعادة ما تقوم تتأثر الأسواق سلبا عندما يطلق ترامب تهديداته بشأن الرسوم الجمركية ثم تتعافى بعد أن يتراجع.

وكان ترامب مستاء بشكل واضح عندما سُئل عن هذه العبارة يوم الأربعاء ورفض فكرة أنه "يتراجع"، قائلا إن استفسار المراسل كان "سيئا".

وقال ترامب: "أتسمي ذلك جبنا؟ إنه يسمى تفاوضا"، مضيفا أنه يطرح "رقما مرتفعا سخيفا وأنا أخفضه قليلا، كما تعلمون، قليلا حتى يصبح الرقم معقولا أكثر".

ودافع ترامب عن استراتيجيته التي تقضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%، ثم التراجع إلى 30% لمدة 90 يوما تُخصص للتفاوض. وبالمثل، هدد الأسبوع الماضي بفرض رسوم بنسبة 50% على السلع الأوروبية بدءا من يونيو، ثم أجّل تنفيذ القرار إلى 9 يوليو لإتاحة الوقت للمفاوضات، مع استمرار تطبيق الرسوم الأساسية البالغة 10%.

وشهدت مواقف مماثلة في قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات، وكذلك مع الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها ترامب في 2 أبريل، والتي استندت جزئيا إلى العجز التجاري مع بعض الدول.

وفي كل مرة تقريبا، أحدثت تهديدات ترامب تقلبات حادة في سوق الأسهم، إذ بادر المستثمرون إلى البيع عند إعلان التهديدات بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار، ما ينعكس سلبا على أرباح الشركات، لكن الأسواق سرعان ما تعافت بعد تراجع ترامب عن تنفيذ تلك التهديدات.