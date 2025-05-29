فاز الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي، حسبما كشف عنه الحساب الرسمي للرابطة على منصة «إكس»، الأربعاء، وسجل 21 هدفًا وصنع 9 أخرى ما ساهم فى تتويج فريقه ببطولة دورى روشن.

وفاز البرتغالي كريستيانو رونالد، قائد فريق النصر، بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني تواليًا بعد تصدره قائمة هدافي الدوري برصيد 25 هدفًا.

وحصل سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، على جائزة أفضل لاعب سعودي بعدما سجل 15 هدفًا، وصنع مثلها لفريقه الذي احتل المركز الثاني في دورى روشن.

ويتم اختيار الفائزين بعد التصويت الذي شكل فيه المدربون وقادة الفرق 40 % مقابل 15 % للإعلاميين الرياضيين، و5 % للجماهير.

وحصل الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد، على جائزة أفضل مدرب بعد أن قاد اتحاد جدة لحسم لقب الدوري، كما حصل اللاعب مصعب الجوير 21 عامًا لاعب فريق الشباب على جائزة أفضل لاعب واعد، حيث قدم 15 مساهمة تهديفية خلال مشاركته في 31 مباراة .