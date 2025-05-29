رئيس وزراء المجر: ترامب يمنحنا الأمل في مؤتمر اليمين المتطرف

وصف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، فترة رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "نقطة تحول حضاري حقيقي"، وذلك كلمة له في مؤتمر دولي لليمين المتطرف اليوم الخميس.

وقال أوربان في كلمته في افتتاح مؤتمر العمل السياسي المحافظ المنعقد في العاصمة المجرية بودابست: "لن يقهرنا المهاجرون، لقد أعاد دونالد ترامب إلى العالم ، الأمل في الحياة الطبيعية وفي تحقيق السلام".

وأرسل ترامب مقطع فيديو ترحيبي إلى المؤتمر، تم تسجيله في المكتب البيضاوي.

وأشاد ترامب في المقطع بأوربان ووصفه بأنه "رجل عظيم يحظى باحترام الجميع".

وأضاف ترامب: "لقد أبلى بلاء حسنا في القيادة، وهو شخص مميز جدًا".

وخلال المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، تحدثت زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل، وزعيم حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، هربرت كيكِل، ورئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، ورئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباتشيدزه.

يشار إلى أن أوربان يحكم المجر بأساليب سلطوية متزايدة منذ عام 2010. وقد دافع مرارًا عن تخفيف العقوبات الأوروبية ضد موسكو، وعارض دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي الشامل.