محكمة أمريكية توقف قرار ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات

أوقفت محكمة التجارة الفيدرالية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات بموجب قانون سلطات الطوارئ.

صدر الحكم عن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة، وذلك بعد عدد من الدعاوى القضائية التي تدفع بأن ترامب تجاوز صلاحياته، وجعل السياسة التجارية الأمريكية خاضعة لأهوائه الشخصية، وتسبب في فوضى اقتصادية.

وتواجه الرسوم الجمركية، التي تُعد حجر الأساس في سياسة ترامب التجارية، تحديا قضائيا من خلال ما لا يقل عن سبع دعاوى قضائية.

وبحسب القانون، يجب أن تحظى الرسوم الجمركية عادة بموافقة الكونجرس، لكن ترامب يقول إن له صلاحية اتخاذ هذه الإجراءات لأن العجز التجاري للولايات المتحدة يُشكل حالة طوارئ وطنية. وفرض رسوما جمركية على معظم دول العالم في مرحلة ما، ما تسبب باضطراب الأسواق.