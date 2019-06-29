حماية المستهلك: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال الاحتفال بذكرى 30 يونيو

قال رئيس جهاز حماية المستهلك راضي عبد المعطي، إنه سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق، في إطار احتفالات الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو،للقضاء على أية ممارسات سلبية،استكمالا للإجراءات الرقابية التي يتخذها الجهاز من خلال سيارات حماية المستهلك (الضبطية القضائية) التي تجوب الأسواق والمناطق التجارية.

وأضاف عبد المعطي - في تصريح اليوم السبت - أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة، والاهتمام بشكاوى، وهموم المواطنين من خلال تلقي شكواهم عبر وسائل مختلفة للجهاز ..مشيرا إلى استمرار العمل من خلال غرفة عمليات تلقي شكاوى المواطنين ، والتعامل معها أثناء عطلة يوم الأحد ذكرى ثورة 30 يونيو تفاعلا مع احتفالات الشعب بتلك المناسبة العظيمة.

وأكد أن الجهاز يستهدف تخفيض زمن الاستجابة في التعامل مع شكاوى المواطنين، مهيبا بالمواطنين ممن لديهم شكاوى التواصل عبر آليات التواصل المختلفة ، من خلال الخط الساخن 19588 ،أومن خلال رقم تطبيق الواتس آب ( المواطن رقيب ) 01281661880،أو الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أوعبر التطبيق الألكترونى المتاح علي متجر الهواتف الذكية Google play