احتجاز سفينة الإنقاذ الألمانية «سي ووتش» بعد رسوها في لامبيدوسا



قال المتحدث باسم منظمة الإغاثة الألمانية (سي ووتش)، روبن نويجباور، اليوم السبت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في روما إن سفينة الإغاثة التابعة للمنظمة "سي ووتش 3" تم احتجازها عقب رسوها بدون إذن في ميناء لامبيدوسا الإيطالي، واعتقال قائدة السفينة.

وذكر نويجباور أنه تم السماح للمهاجرين على متن السفينة بمغادرتها، وذلك بعد أن قضوا أكثر من أسبوعين على متنها عقب انقاذ المنظمة لهم قبالة السواحل الليبية.

وتنتظر السفينة منذ ذلك الحين توجيهها إلى ميناء آمن في أوروبا.

ولم يتضح بعد ماذا سيحدث مع المهاجرين. وكانت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا، أعلنت استعدادها لاستقبال بعض من هؤلاء المهاجرين.

وبحسب بيانات وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، فإن قائدة السفينة كارولا راكيته مهددة بالسجن لمدة تتراوح بين 3، و10 أعوام، بسبب مقاومتها لسفينة حربية أو استخدامها العنف ضدها.