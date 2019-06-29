المسماري: كل السفن و الطائرات التركية من الان هي أهداف «معادية»

اتهم المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي، في شرق ليبيا اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الجمعة، تركيا بتقديم الدعم لحكومة الوفاق بكل المقدرات.



وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي اليوم أن "كل السفن و الطائرات التركية من الان هي أهداف معادية".



وكشف المسماري أن القيادة العامة قررت وقف كل الرحلات الليبية من و إلى تركيا وعلى كل الشركات الشروع في التنفيذ،.



وأرجع المسماري اتخاذ هذه الإجراءات بسبب ما وصفه " تدخل أردوغان السافر في ليبيا وعلى الشعب التركي ثنيه عن هذه التصرفات الرعناء".



وكشف المسماري عن أن القوات الجوية دمرت رتلاً لمسلحي الوفاق مكون من 22 الية مسلحة حاول التقدم لمنطقة السببعة(جنوب العاصمة طرابلس).



وأوضح أن القوات الجوية كثفت غاراتها على غريان، داعيا المدنيين للابتعاد عن تمركزات الجماعات التابعة لحكومة الوفاق.



وحث المسماري "أعيان غريان و أهاليها دعوة المسلحين لمغادرة مدينتهم وعدم العبث بها".