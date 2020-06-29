تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الاثنين، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 26 رحلة طيران تحمل على متنها 4295 راكبا إلى مطارات 8 دول: مصر، والهند، والفلبين، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 6 رحلات تقل 1045 عاملا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ6 سوف تصل إلى 4 مطارات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية.

وذكر سعد الدين، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، أفاد بأن الرحلة الأولى قيام من مطار الكويت الساعة 9.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، والثانية تغادر الكويت 13.00 وعلى متنها 190 عاملا وتصل إلى مطار أسيوط، والثالثة قيام من الكويت 14.15 وعلى متنها 290 عاملا، وصول مطار القاهرة.

ونوه بأن الرحلة الرابعة قيام من الكويت 17.55 على متنها 145 عاملا تصل مطار الإسكندرية، والرحلة الخامسة قيام من الكويت 20.00 وتصل مطار أسيوط، وعلى متنها 145 عاملا، أما الرحلة السادسة قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.