وافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 558 لسنة 2020، والذي ينص على يخفض سن القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمقدار 6 أشهر.

واستثناء أبناء شهداء الواجب الوطني من أفراد (الجيش والشرطة - الجيش الأبيض) من جميع شروط القبول ماعدا الكشف الطبي مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب بشهادة معدة ومختومة.

وبشأن شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2021-2022، يشترط الحصول على 7 درجات من 10 لاجتياز اختبار الإملاء في اللغة العربية.

وأصدرت الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بالوزارة إشارة -حصلت الشروق على نسخة منها - إلى مديريات الشئون الصحية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية المقاولين العرب، والدعاة، للأخذ بهذه الموافقة.