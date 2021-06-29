نيوزيلندا تعتزم استئناف السفر مع أستراليا بعد مخاوف من كورونا

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أعلنت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع القيود المفروضة في عاصمتها بسبب فيروس كورونا، كما ستعيد تشغيل "فقاعة السفر" الخالية من الحجر الصحي مع أجزاء من أستراليا.

وأعلن وزير الاستجابة لكورونا، كريس هيبكنز، في مؤتمر صحفي، أن قيود كورونا المفروضة على ولنجتون سترفع بحلول نهاية اليوم الثلاثاء.

وفرضت قيود في 23 يونيو بعد أن أبلغ مسؤولو الصحة عن أن رجلا أستراليا أمضى 3 أيام في ولنجتون ثم جاءت نتيجة الفحص إيجابية بعد عودته إلى سيدني.

وتسببت القضية في تعليق اتفاق السفر الحر الذي أبرمته نيوزيلندا مع أستراليا والذي كان ساريا منذ أبريل الماضي.

ومع ذلك، لم يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة بـ"كوفيد - 19" في المجتمع في نيوزيلندا منذ زيارة الرجل الأسترالي.

واعتبارا من 4 يوليو، سيتمكن المسافرون من أجزاء من أستراليا من زيارة نيوزيلندا مرة أخرى.

وسجلت نيوزيلندا، البالغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، ما مجموعه 2385 إصابة بفيروس كورونا و26 وفاة.