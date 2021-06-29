لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط عنصرين آخرين، وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من الذخائر والمواد المخدرة بقنا.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا باختباء 3 عناصر إجرامية شديدة خطورة (لهم معلومات جنائية) بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة قنا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، وفور استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران وتم السيطرة على الموقف.

وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في 17 قضية من بينهم "سرقة بالإكراه" ومحكوم عليه بالحبس 6سنوات فـى قضيتين ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "قتل".. وعُثر بجواره على (بندقية آلية، عدد من الطلقات، طبنجة).

كما أمكن ضبط باقي العناصر الإجرامية و(لهما معلومات جنائية- مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضيتين "إطلاق أعيرة نارية") وبحوزتهما (2بندقية آلية وعدد من الطلقات، كمية من مخدر الهيروين، مبالغ مالية "مُقلدة") كما تم ضبط سيارتين ملاكي خاصة بالعناصر الإجرامية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.​