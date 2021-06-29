لابيد يفتتح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، سفارة إسرائيل في إمارة أبوظبي، قائلاً: "سفارتنا في أبوظبي ستقوي علاقتنا مع الإمارات " - حسب ما ذكر موقع "العربية نت".

جاء ذلك، بعدما وصل وزير الخارجية يائير لابيد إلى الإمارات، اليوم، في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي للإمارات منذ أقام البلدان علاقات دبلوماسية العام الماضي.

ونشر لابيد على تويتر صورة له وهو على متن الطائرة، واصفا الزيارة بأنها "تاريخية".

وكانت الإمارات أعلنت العام الماضي، في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقيع البلدين "اتفاقيات إبراهيم".

وانضمت البحرين لاحقا إلى الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتصبحا ثالث ورابع دولة عربية توقعان اتفاقيات سلام بعد مصر والأردن.

وخلال الأشهر التسعة التي تلت توقيع الدولتين الاتفاق في البيت الأبيض، وقعت إسرائيل والإمارات عدة اتفاقيات تجارة وتعاون.

ومن المتوقع بالفعل أن تتجاوز التجارة الثنائية بين الطرفين 354 مليون دولار.