الرئيس الأوكراني: نتفاوض مع روسيا للإفراج عن الجنود والأجانب الأسرى

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراء محادثات حاليًا مع روسيا لإعادة الأسرى الأوكرانيين والمقاتلين المتطوعين الأجانب الذين دافعوا عن البلاد.

وقال زيلينسكي، في مقابلة صحفية أوردت وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، مقتطفات منها اليوم الأربعاء "أود أن أشكر الجنود الأبطال من جميع أنحاء العالم الذين تطوعوا للدفاع عن استقلالنا"، وأضاف: الجميع يدرك أن اليوم الحرب هنا في أوكرانيا على أراضينا، ولكن غدًا قد تنتقل إلى أوروبا وبعد غد إلى الولايات المتحدة.

وتابع قائلا: لذلك من الإنصاف أن نقول إن الحرب في أوكرانيا هي بالفعل حرب في أوروبا والولايات المتحدة، ولكنها فقط من الناحية الإقليمية مشتعلة هنا على أراضينا، ولهذا السبب أنا ممتن لكل هؤلاء الأبطال.

وأشار إلى أن روسيا تحتجز اليوم آلاف السجناء الأوكرانيين، بمن فيهم مقاتلون متطوعون أجانب جاءوا للدفاع عن أوكرانيا، قائلا: المفاوضات جارية مع روسيا للإفراج عن الجنود الأوكرانيين والأجانب من الأسر.

ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، مقتل 35 ألفا و450 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" وفقا لما نقلته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية ، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1572 دبابة و3720 مركبة أفراد مدرعة و781 من النظم المدفعية و246 من الأنظمة المضادة للطائرات و217 طائرة و185 مروحية و660 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و142 صاروخ كروز و14 سفينة و2598 من المركبات وخزانات وقود، فضلا عن 61 وحدة من المعدات الخاصة"، بالإضافة إلى أن أكبر خسائر الجانب الروسي سجلت في منطقتي باخموت وكوراخوف .

وفي سياق متصل، أعلن المدعي العام الأوكراني، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال إلى 968 طفلا بين قتيل ومصاب بالإضافة إلى تضرر 2092 مؤسسة تعليمية بسبب القصف من جانب القوات المسلحة الروسية، من بينها 213 تم تدميرها بالكامل.

من جانب آخر، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف الأوكرانية فيتالي كيم، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 5 آخرون في هجوم روسي على مدينة يكولايف صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية عن فيتالي كيم قوله "حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت أوكرانيا، تم الإبلاغ عن 3 قتلى و5 جرحى، كما أصيب موظف في خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية".

وهزت انفجارات قوية صباح اليوم مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا حيث قال عمدة ميكولايف أولكسندر سينكيفيتش إن القوات الروسية ضربت مبنى سكنيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب جمهوريات دونباس حيث تحولت إلى نزاع عسكري بين الطرفين.

وستكون الأزمة في أوكرانيا اليوم الأربعاء محور قمة لحلف شمال الأطلسي حيث يجتمع أكثر من 40 من قادة الدول والحكومات حيث قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس إن دول الناتو التي سبق أن منحت كييف مساعدات بمليارات الدولارات ستتفق في مدريد "على برنامج مساعدة كامل لأوكرانيا لمساعدتها على تحقيق حقها في الدفاع المشروع عن النفس".

وأعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و408 آلاف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وذكر "راديو بولندا" أن البلاد استقبلت أمس الثلاثاء نحو 21 ألفا و400 لاجئ وافدين من أوكرانيا، مقابل 20 ألف لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر أكثر من 45ر2 مليون لاجئ، البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي.

يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.