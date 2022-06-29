ولي عهد البحرين يشيد بجهود الرئيس السيسي وما تشهده مصر من تقدم

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن «ما يربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية من علاقات أخوية متميزة وثابتة، هي محل اعتزاز وتطلع دائم لتنميتها وتطويره».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الأربعاء، لفت ولي العهد خلال لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الصخير، إلى أهمية تعزيز الجهود الرامية لتحقيق الرؤى المشتركة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس السيسي، نحو مزيد من الازدهار والنماء للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

ونوه بأوجه التنسيق والشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة، لافتاً إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي لمملكة البحرين، وما ستشهده من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم نوعية تسهم في تعزيز الفرص المتبادلة، نحو مزيد من التعاون الثنائي، وتطوير مسار العلاقات المشتركة نحو آفاق أرحب، ويصب في صالح نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.

وأثنى على الدور المحوري لجمهورية مصر العربية في حماية الأمن القومي العربي، وجهودها الفاعلة في تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار، مشيداً بجهود الرئيس السيسي فيما تشهده جمهورية مصر العربية، من تطوير وتقدم في مختلف مسارات التنمية.

وتمنى لمصر المزيد من التقدم والتطور. وتم خلال اللقاء استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتشاور بشأن الجهود المبذولة لتعزيز العمل العربي المشترك، بما يحافظ على مصالح الدول العربية وأبنائها.