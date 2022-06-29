اليابان وكوريا الجنوبية تستأنفان الرحلات الجوية بعد توقف عامين بسبب كورونا

استأنفت اليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، الرحلات الجوية بعد تعليقها لأكثر من عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم أن البلدين استأنفتا رحلات الطيران بين العاصمتين طوكيو وسول وأعلنت أربع شركات طيران يابانية وكورية جنوبية تشغيل ثماني رحلات ذهابا وإيابا في الأسبوع بين مطار كيمبو في سول ومطار هانيدا في طوكيو.

وعبر كيم إيون جيونج أحد مسؤولي خطوط آسيانا الجوية قبل مغادرة الرحلة الأولى للشركة الكورية، عن أمله في أن يكون استئناف الرحلات حافزًا للتغلب على فيروس كورونا وتنشيط التبادل بين البلدين.

وتوقع كيم دو هوان رئيس المقر الإقليمي لشركة المطارات الكورية استئناف الرحلات بين منطقة كانساي وسول قريبًا.

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، المدافع عن تحسين العلاقات الثنائية بعد سنوات من الخلاف حول قضايا الحرب، قد أبدى استعداده لاستئناف الرحلات الجوية.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة العدل في كوريا الجنوبية اليوم تبسيط عملية إصدار التأشيرات للسائحين من اليابان وعدة دول أخرى اعتبارا من بعد غد الجمعة، في خطوة لزيادة عدد الزوار من الخارج.