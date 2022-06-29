أتلتيكو مينيرو يتعادل مع ايميلك في دور الـ 16 بكأس الليبرتادوريس

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افتتح فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي جولة ذهاب دور الستة عشر ببطولة كأس الليبرتادوريس لكرة القدم بالتعادل مع مضيفه ايميلك الإكوادوري 1 / 1 مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش).

وفي مباراتين أخريين، تغلب أتلتيكو باراناينسي البرازيلي على ليبرتاد الباراجوياني 2 / 1 وتعادل كورينثيانز البرازيلي مع بوكا جونيورز االأرجنتيني سلبيا.

وتقدم أتلتيكو مينيرو بهدف سجله أديمير سانتوس في الدقيقة 16 ثم تعادل ايميلك بهدف سجله سيبستيان رودريجيز من ضربة جزاء في الدقيقة 58 .

وشهدت المباراة طرد آلان رودريجيز دي سوزا من صفوف أتلتيكو مينيرو في الدقيقة 68.

أما أتلتيكو باراناينسي، فقد وضع قدما في دور الثمانية بالفوز على ليبرتاد 2 / 1 .

وسجل هدفي باراناينسي، فيكتور روكي ونيكولاس هيرنانديز في الدقيقتين السادسة و32، بينما سجل هكتور فيالابا هدف ليبرتاد في الدقيقة 20 .