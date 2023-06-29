راينميتال تتلقى طلبية من الجيش الألماني لتوريد 367 شاحنة عسكرية

أعلنت شركة راينميتال الألمانية، اليوم الخميس، أنها تلقت طلبية من الجيش الألماني لتوريد 367 شاحنة عسكرية.



وأوضحت الشركة، التي يقع مقرها في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا، أن قيمة الطلبية تزيد على 285 مليون يورو، ومن المنتظر أن يتم التوريد بحلول الخريف المقبل.



وكان مكتب المشتريات التابع للجيش الألماني وأكبر شركة تصنيع أسلحة في ألمانيا أبرما في 2020 اتفاقية إطارية تتيح طلب 4000 شاحنة من التي يطلق عليها الشاحنات ذات أنظمة مناولة الحمولة (دبليو إل إس)، وأفادت بيانات الشركة بأن عدد الشاحنات التي تم توريدها حتى الآن بموجب هذه الاتفاقية الإطارية السارية حتى 2027 وصل إلى أكثر من 600 شاحنة. وثمة دفعة جديدة سيتم توريدها الآن.



ويتم استخدام هذا النوع من الشاحنات على سبيل المثال في نقل قطع الغيار والذخيرة والوقود والمواد الغذائية والمياه. وتتضمن طلبية الجيش الألماني أيضا توريد 1830 حاملة شحنات والتي يطلق عليها منصات المبادلة.



ويتم الاستعانة بحاملات الشحنات هذه أكثر من المركبات لأن من الممكن استخدام العديد من هذه الحاملات (المنصات) في عملية الشحن والتفريغ حيث يمكن للشاحنة ذات نظام المناولة أن تفرغ إحدى هذه المنصات من شحنتها ثم تقوم بعد ذلك سريعا بتحميل منصة أخرى. ولا يتعلق الأمر هنا بالحاويات إذ أن الحاويات يتم نقلها عن طريق شاحنات أخرى.



ويتم الشحن والتفريغ من حاملات الشحنات آليا حيث يمكن للطاقم أن يبقى داخل كابينة السائق المصفحة ومن ثم يمكن حماية أفراد الطاقم بصورة أفضل أثناء الاشتباكات.



تعد الشاحنات العسكرية من بين المنتجات الأكثر مبيعا لدى راينميتال حيث يتم استخدام شاحنات راينميتال في دول أخرى مثل بريطانيا وأستراليا والنرويج والسويد والنمسا والمجر والدنمارك.