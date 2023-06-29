يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في أول أيام التشريق داخل مشعر منى، يقوم الحجاج برمي الجمرات والاستمرار في الذكر والدعاء حتى انتهاء مناسك الحج والعودة إلى مكة المكرمة، واستمرت أفواج من الحجيج في التنقل ما بين مكة لأداء طواف الإفاضة أو البقاء في فنادقها بعض الوقت ثم العودة إلى مشعر منى لرمي الجمرات

وعلى صعيد الحج السياحي المصري، واصل حجاج الشركات السياحية أداء مناسك الحج بمشعر منى، وتقوم الشركات بتفويج الحجاج من المخيمات إلى جسر الجمرات بمرافقة مشرفين ذوي خبرة للتسهيل على الحجاج عملية الرجم وكذلك التنقل ما بين المخيمات وجسر الجمرات في ظل النظام الصارم الذي وضعته السلطات السعودية للتنقل داخل مشعر منى حرصا منها على سلامة الحجاج وأمنهم وراحتهم، ونشرت الشركات مشرفيها وسط الحجاج للتدخل وحل أي مشاكل تواجه الحجاج بالمخيمات.

وعلى صعيد بعثة الحج السياحي، استمرت حالة الاستنفار العام في البعثة لمتابعة أحوال الحجاج والتيسير عليهم والتدخل لحل أي مشاكل تواجههم وذلك حتى انتهاء مناسك الحج، وطالبت سامية سامي رئيس البعثة ورئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار من جميع اعضاء اللجان المنبثقة عن البعثة بالاستمرار في ملازمة الحجاج وتقديم تقارير على مدار اليوم عن احوال حجاج السياحة ومتابعة كل الخدمات التي يتم تقديمها للحجاج.

وقالت سامية سامى ان البعثة تلقت بعض الشكاوي بوجود نقص في الخدمات المقدمة للحجاج بعرفات، وتواصلت مع وزارة الحج السعودية وتم حل المشاكل، وأوضحت أن البعثة تلقت ايضا عدد من شكاوى من بعض الشركات في اليوم الأول بمشعر منى وذلك لعدم وجود اماكن لحوالي ٩٠ حاجا بمنى، ووجود أعطال بالكهرباء والتكييفات ببعض المخيمات، لافتة إلى أنه تم حل كل تلك المشكلات على الفور بالتنسيق مع وزارة الحج السعودية، وتابعت أن مشكلات التسكين في منى متكررة نظرا لضيق المشعر والبعثة تحاول من خلال لجانها حل أي مشكلة لحجاج السياحة.

وأكدت رئيس بعثة الحج السياحي أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، وجه باستمرار توجيه الرعاية والاهتمام؛ وتطبيق الضوابط بشكل دقيق من أجل تحقيق الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وتذليل أى عقبات تقابلهم للتسهيل عليهم وأداء المناسك بسهولة، مشيرة إلى أن الوزير على اتصال دائم بالبعثة للاطمئنان على أحوال حجاج السياحة.

وأكد ناصر تركي عضوٍ اللجنة العليا للحج والعمرة أن الحج السياحي معروف بتميز خدماته وما يقدمه للحجاج منذ سفرهم وحتى عودتهم، وأضاف أن بعثة الحج السياحي حريصة تماما على هذا التميز وسوف تواجه بحزم كل من يقصر في خدمة الحجاج، وأضاف أنه كان هناك تعاونا كبيرا من وزارة الحج السعودية بكل الشكاوى التي تم رفعها اليها من البعثة وسارعت على الفور لحل تلك المشاكل، مشيرا إلى تواجد سامية سامي رئيس البعثة وسط الحجاج حتى تم إنهاء مشكلة ٩٠ منهم لم يكن لهم أماكن بمشعر مني

توعية دينية

وأكد سيد خاطر مدير عام السياحة الدينية مخيمات حجاج السياحة شهدت عقد ندوات تثقيفية وطبية ودينية بشكل متواصل خاصة هذه الأيام حول كيفية التعامل مع درجات الحرارة وكيفية أداء المناسك والشعائر الدينية فى تلك الأيام، وأشار سيد خاطر إلى توجيهات سامية سامى، وكيل وزارة السياحة رئيس بعثة الحج السياحي، لجان البعثة بالانتشار بين مخيمات الحجاج السياحيين للاطمئنان عليهم خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن هناك اتصالات مستمرة مع السلطات السعودية والشركات السياحية المنظمة للحج هذا العام لازالة جميع العوائق وحل جميع المشكلات التى تواجه الحجاج، خاصة وأن هناك توجيهات من وزير السياحة والآثار بتوفير كل سبل الراحة لهم.

وأكد محمود عبد الرازق مدير عام النقل السياحي بالوزارة وعضو اللجنة البعثة، أن متابعة الحج البرى كشفت أن جميع الحجاج المصريين باماكنهم فى منى، وأن جميع الشركات ملتزمة بالضوابط التى أقرتها وزارة السياحة والآثار.

وأشار إلى أن البعثة نجحت فى حل المشاكل الناتجة من بعض المطوفين السعوديين، سواء المتعلقة بالمسكن أو الأطعمة والمشروبات التى يتم تقديمها أثناء أيام التشريق.

وقال إن لجنة المستشفيات نجحت فى توفير جميع الأدوية وتوزيعها على الحجاج الذين اصيبو بضربات شمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو تعرضوا لإصابات فى القدم بسبب المسافات بين المزدلفة ومنى ومكة.