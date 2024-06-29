الاتحاد السكندري يحتج على حكم لقاء الداخلية

أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، رئيس النادى، احتجاجا رسمياً للاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم السبت، أمام نادى الداخلية، بقيادة الحكم محمد العتباني، والتى تعادل فيها الفريقين ايجابياً.

واستنكرت ادارة النادى فى الاحتجاج الرسمى، الأخطاء التحكيمية التى شهدتها مباراة اليوم، التى جمعت الفريقين على أرض ملعب ستاد الاسكندرية الرياضى، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

وأشارت إدارة النادى، الى ان حكم المباراة لم يكن موفقاً على الإطلاق و أتخذ العديد من القرارات أضرت بالفريق و أبرزها على الإطلاق عدم احتساب هدف صحيح للاعب مابولولو، فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول، اتفق جميع من شاهد و تابع المباراة على صحته.

وتابع البيان:"كان الهدف الغير محتسب و الذى تم إلغاؤه كفيل بتغيير سير أحداث المباراة بشكل كبير، وأثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة".

وأوضحت إدارة النادى أن مثل هذه القرارات و الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات، من شأنها التأثير سلباً على مسيرة الفريق و إضاعة مجهوداته.

وطالب نادى الاتحاد السكندرى بضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لإنقاذ المسابقة من قبل رابطة الأندية حيث تعددت الشكوى من معظم الأندية من القرارات التحكيمية الغير عادلة و أصبحت العدالة غائبة بحق عن مباريات الدورى المصرى لكرة القدم .