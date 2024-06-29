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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37 ألفا و834

وكالة الانباء الألمانية
وكالة الانباء الألمانية
وكالات
نشر في: السبت 29 يونيو 2024 - 1:32 م | آخر تحديث: السبت 29 يونيو 2024 - 1:32 م

أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,834، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86,858 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا، وإصابة 224 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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