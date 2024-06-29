ضبط مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء خلال حملة تموينية بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة، وقد أسفرت الحملة عن:

ضبط محطة تموين سيارات لتصرفها في كمية من السولار قدرها 1289 لترًا، وذلك بعد جرد الكميات الموجودة فعليًا في المحطة بالسجلات الخاصة بها، مخالفة بذلك المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 وتعديلاته، وكذلك القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023، لتصرفها في سلع تموينية مدعمة بغرض التربح السريع غير المشروع.

ضبط محطة تموين سيارات لتصرفها في كمية من بنزين 80 قدرها 412 لترًا، وذلك بعد جرد الكميات الموجودة فعليًا في المحطة بالسجلات الخاصة.

ضبط محطة تموين سيارات لتجميعها كمية من السولار قدرها 809 لترًا، وذلك بعد جرد الكميات الموجودة فعليًا في المحطة بالسجلات الخاصة بها.

ضبط مستودع بوتاجاز لتجميعه 47 أسطوانة غاز منزلي سعة 12.5 كجم معبأة ومملوءة بالغاز، وذلك بعد جرد السجلات والكميات الفعلية الموجودة بالمستودع.

ضبط محطة تموين سيارات لتجميعها كمية من السولار قدرها 13029 لترًا، وكذلك كمية من بنزين 80 قدرها 325 لترًا، وذلك بعد جرد الكميات الموجودة فعليًا في المحطة بالسجلات الخاصة بها.

ضبط محطة تموين سيارات لتصرفها في كمية من بنزين 92 قدرها 1896 لترًا، وذلك بعد جرد الكميات الموجودة فعليًا في المحطة بالسجلات الخاصة بها.

ضبط محطة تموين سيارات لتصرفها في كمية من بنزين 92 قدرها 742 لترًا، وذلك بعد جرد الكميات الموجودة فعليًا في المحطة بالسجلات الخاصة بها.

تم تحريز تلك المضبوطات على ذمة المحاضر المحررة، وذلك لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.