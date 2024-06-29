حماس: إعاقة الاحتلال لوصول المساعدات عقاب جماعي للفلسطينيين

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن سياسة الحصار وإغلاق المعابر التي فرضها الاحتلال، أدّت إلى أزمة السيولة النقدية ومنع وصول المال إلى سكّان قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء السبت، أن هذا الأمر أثّر بشكل واسع على جهود الإغاثة وقدرة النَّاس على شراء ما يحتاجونه من مواد غذائية، وعمَّق حالات المجاعة في قطاع غزَّة.

وأشار إلى أن الاحتلال يعيق وصول المساعدات من خلال فرض حصار عسكري شامل، وهو ما يشكّل عقاباً جماعياً، حيث يسيطر على جميع المداخل البحرية والجوية والبرية، ويمنع وصول المساعدات والمواد الإغاثية.

ولفت إلى أن الاحتلال يتبع سياسة التدمير المُمنهج الهمجي لمعظم الطرقات ومعدّات الطاقة والمياه والنظافة والصرف الصحي.

ونوه بأن الاحتلال يشن الهجمات على عمَّال الإغاثة والمسؤولين عن تأمين وصول المساعدات، من شخصيات مجتمعية ورؤساء بلديات، وجمعيات ومؤسسات وجمعيات ولجان طوارئ، حيث قتل الاحتلال 364 من العاملين في المجال الصحي، و165 من العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة، و8 من العاملين في المجال الإنساني التابعين للمنظمات غير الحكومية.