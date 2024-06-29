وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كل المقررات التموينية بالكميات المطلوبة؛ استعدادا لصرفها مع بداية شهر يوليو المقبل، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، بـ 21 مليون بطاقة، ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، وتبلغ قيمة السلع شهريًّا أكثر من 4 مليارات جنيه.

وأكدت وزارة التموين، في بيان لها، أن أسعار كل السلع التموينية ثباتة داخل منظومة الدعم على بطاقات التموين لشهر يوليو مع توافر مخزون استراتيجي من السلع داخل مخازن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة 4 أشهر.

وتصرف المقررات التموينية بالنظام الإلكتروني الجديد، حيث يتم ربط صرف كل السلع إلكترونيا على نظام "سيستم" إلكترونى محكم يراقب خط سير السلعة، ويربط بين نظام صرف المقررات ونظام مراقبة المخازن، لإحكام السيطرة على السلع المدعمة، ومنع تهريبها إلى السوق السوداء.

كما تعتمد على تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية الخاصة بالربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون، على مستوى باقي الجمهورية، بعد نجاحها في أربع محافظات، حيث يتم تحديد قيمة الحد الأقصى لكل بدال لسلع "السكر والزيت والمكرونة" بناء على قيمة التأمين، بناء على ما جاء بالبند السابع من الدراسة على أساس "55% زيت و25% سكر و15% مكرونة و5% سلع أخرى".

وقال متحدث وزارة التموين أحمد كمال، إن كل السلع التموينية متوفرة بكميات كبيرة بدون نقصان، حيث توفر الوزارة 95 ألف طن سكر شهريا لتوزيعها على المواطنين، 65 ألف طن على البطاقات التموينية، و30 ألف طن بالنظام الحر.

وأضاف كمال، لـ"الشروق"، أن الأسعار ثابته ولم تتحرك، وعلى المواطنين التوجه لصرف الدعم من البدالين التموينين، موكدًا أن هناك متابعة مستمرة من قبل مديريات التموين أثناء صرف السلع للمواطنين.