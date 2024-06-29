تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم في تنفيذ المرحلة الأولى لرصف شارع المساكن الشرقية ببلطيم، والذي يمتد على طول 540 مترا وبعرض 10 أمتار، بإشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وكلَّف محافظ كفرالشيخ بسرعة إنجاز كل الأعمال في المواعيد المحددة، مع مراجعة البنية التحتية للمياه، والصرف الصحي، والغاز، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024.

وأكد محافظ كفرالشيخ استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق في مراكز ومدن المحافظة، بإشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ والهيئة العامة للطرق والكباري، ضمن إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة، والتي تهدف أيضًا إلى تحسين الخدمات في كافة القطاعات الأخرى.