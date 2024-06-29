منتخب إنجلترا بقوته الضاربة قبل مواجهة سلوفاكيا في يورو 2024

شارك كل نجوم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، في المران عشية مواجهة منتخب سلوفاكيا، غدا الأحد في دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

ويعود المنتخب الإنجليزي (الأسود الثلاثة)، بقيادة جاريث ساوثجيت، لملعب فيلتينس أرينا في جيلسنكيرشن كمتصدر للمجموعة الثالثة لبدء مبارياته في الأدوار الاقصائية.

وتدرب الـ26 لاعبا في معسكر الفريق ببلانكنهاين اليوم السبت، قبل أن يتوجه المنتخب الإنجليزي إلى شمال الراين وستفاليا.

ويضغط لوك شاو من أجل خوض مباراته الأولى سواء على صعيد الأندية أو على الصعيد الدولي، منذ إصابته في أربطة الركبة في منتصف فبراير الماضي.

كما شارك كيران تريبيير في المران، بعد تقرير إعلامي أشار إلى أن الشكوك تحوم حول مشاركة اللاعب أمام سلوفاكيا غدا الأحد، بعدما اشتكى من آلام في ربلة الساق.