روسيا : الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة قد تكون توقيتا مناسبا لعقد الاجتماع بين بوتين وترامب

قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، إن الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة في أكتوبر المقبل، قد تكون توقيتا مناسبا لعقد الاجتماع المحتمل بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على أن روسيا والولايات المتحدة ستواصلان العمل على إزالة الخلافات في العلاقات بينهما.

وأضاف أوشاكوف في تصريحات نقلتها وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن عقد لقاء بين بوتين وترمب في إسطنبول، بشأن حرب أوكرانيا، لا يتطلب فقط الاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن أيضا الاتفاق بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وأكد أوشاكوف أن موسكو وواشنطن ستواصلان العمل على إزالة الخلافات في العلاقات بينهما رغم إلغاء الجانب الأمريكي للقاءات كانت مقررة بين الجانبين، وأن هناك اتفاقا بينهما على "العمل الوثيق على هذا المسار"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق "لا يزال قائما"، وأنه تم التوصل إليه خلال الاتصالات الهاتفية الأولى بين ترمب وبوتين، وأضاف: "أعتقد أن العمل سيستمر بلا شك".

وقال أوشاكوف إن روسيا تنتظر إشارة من الخارجية الأمريكية، "لأنها هي التي أجلت أو أعادت جدولة الاجتماع المتفق عليه".

وذكر مساعد الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة مستمرة جزئياً في توريد الأسلحة لأوكرانيا.