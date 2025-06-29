ترامب يدعو إلى التوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب الإبادة بغزة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى التوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال ترامب، في منشور مقتضب عبر منصة "تروث سوشيال": "أبرموا الصفقة، وأعيدوا الرهائن"، في رسالة خاطب بها كل من إسرائيل وحركة حماس.

وتعد تصريحات ترامب المطالبة بالتوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة الأولى التي يوجهها بشكل مباشر عبر منصة "تروث سوشيال" للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بينما تعد الولايات لمتحدة أحد أذرع هذه الحرب لما توفره من دعم لتل أبيب، كما أن واشنطن كانت أحد الوسطاء الثلاثة بجانب مصر وقطر طوال مسار حرب الإبادة في قطاع غزة.

وتمكنت واشنطن برفقة القاهرة والدوحة، من رعاية اتفاق يضمن إنهاء الحرب على مراحل، في يناير 2025 إلا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنصل منه مطلع مارس الماضي؛ استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

والسبت، نقلت صحيفة عبرية عن مسئول في البيت الأبيض، قوله إن واشنطن ستبلغ وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أثناء زيارته المرتقبة الاثنين للولايات المتحدة بضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة وتأجيل مهمة "تفكيك حركة حماس".

وسبق أن تحدث ترامب، الجمعة، عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل.

فيما أبدى مسئولون إسرائيليون، السبت، استغرابهم من تصريحات ترامب، مؤكدين أنه لا مؤشرات على تغير بمواقف نتنياهو، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأكدت حماس، مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة؛ لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة، كما تقول المعارضة الإسرائيلية.

وتقدر تل أبيب، وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي؛ ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.