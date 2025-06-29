رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يشعل مواقع التواصل بتصريحاته عن مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي

أثار رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل تفاعلا واسعا عقب تصريحاته حول الضربة الأمريكية التي وجهت لمنشآت نووية إيرانية بدلا من استهداف مفاعل ديمونا الإسرائيلي.



وقال الأمير تركي في مقال رأي نشرته صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية يوم 26 يونيو: "لو كنا في عالم يسود فيه الإنصاف لرأينا قنابل التدمير القاذفة الأمريكية من طراز B2 تمطر ديمونا ومواقع إسرائيلية أخرى، فإسرائيل في نهاية المطاف تمتلك قنابل نووية خلافا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.. والأدهى من ذلك أن إسرائيل لم تنضم إلى تلك المعاهدة، وظلت خارج نطاق سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم يفتش أحد منشآتها النووية".