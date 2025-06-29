النواب يقفون دقيقة حداد على أرواح فتيات المنوفية ضحايا حادث الطريق الإقليمي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الوقوف دقيقة حداد على أرواح الفتيات من قرية كفر السنابسة بمركز منوف بمحافظة المنوفية، ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في افتتاح الجلسة: "فُجعنا أمس الأول بالحادث المأساوي الذي راح ضحيته فتيات من قرية كفر السنابسة، وباسمي واسمكم جميعًا أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا".

وطالب النائب فخري طايل بإجراء تحقيق على أعلى مستوى للكشف عن حالة الطريق والأسباب التي أدت إلى الحادث، كما شدد على ضرورة تقديم الحكومة تقريرًا مفصلًا إلى المجلس حول حالة الطريق والبرنامج الزمني للانتهاء من تطويره. ودعا أيضًا إلى وضع ضوابط ومعايير واضحة لسير سيارات النقل على الطريق الإقليمي، تجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

وفي سياق آخر، نبه رئيس المجلس النواب في بداية الجلسة إلى ضرورة التوقف عن الالتفاف حول الوزراء خلال الجلسات، معتبرًا أن هذه الظاهرة غير محمودة وتكررت كثيرًا.