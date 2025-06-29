ساني يودع بايرن ميونخ من الباب الخلفي

ودع ليروي ساني، جناح بايرن ميونخ فريقه بعد خمس سنوات ورث فيها القميص رقم 10 من آريين روبن، لكنه لم ينجح في ترك بصمة أو أن يكون حاسما ومحبوبا مثل النجم الهولندي.

انضم ساني لاعب شالكه السابق إلى بايرن في عام 2020 مقابل 50 مليون يورو قادما من مانشستر سيتي، حيث لعب هناك بجوار فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ الحالي، تحت قيادة بيب جوارديولا.

وقال كومباني: "لقد جلس ساني على أرض الملعب لفترة طويلة بعد آخر حصة تدريبية له معنا أمس السبت"، وذلك قبل انتقال اللاعب إلى جالطة سراي التركي اعتبارا من يوم الثلاثاء.

ويترقب الكثيرون إمكانية مشاركة ساني لآخر مرة بقميص بايرن عندما يلاقي فلامنجو البرازيلي ضمن منافسات دور الـ16 لكأس العالم للأندية في وقت لاحق اليوم الأحد.

أثار تواجد ساني في قائمة بايرن بالولايات المتحدة العديد من علامات الاستفهام، وثبت أن النقاد على حق حيث أضاع العديد من الفرص في ظهوره الوحيد مع البافاري عند الخسارة أمام بنفيكا بنتيجة 0/ 1.