رئيس وزراء الهند يتوجه للأدغال مع مغامر بريطاني لتعزيز الوعي بحماية الطبيعة

تجول رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مع المغامر البريطاني بير جريلز في الأدغال، في محاولة لتعزيز الوعى حول حماية الطبيعة والحياة البرية.

ومن المقرر أن يظهر مودي (68 عامًا) في حلقة من برنامج "مان فيرسيز وايلد"، وسوف يتم بثها على قناة ديسكفري تشانل انديا في 12 أغسطس المقبل، وفقًا لما أعلنه جريلز اليوم الاثنين في تغريدة على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع الترويجي للبرنامج مودي وهو يقود مركبة في منتزه جيم كوربيت الوطني بشمال الهند، ويتجول عبر الحشائش المتداخلة مع جريلز، حيث شاهدا عناصر الحياة البرية التي شملت النمور والدببة والفيلة.

وكتب جريلز: "سوف يتسنى للمواطنين في أنحاء 180 دولة رؤية الجانب غير المعروف عن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث يتجول وسط الحياة البرية الهندية لزيادة الوعي بشأن حماية الحيوانات والتغير البيئي".

ويقول جريلز لمودي في مشهد آخر، يبدو فيه الاثنان وهما يقومان بتصنيع رمح خشبي من مادة حصلوا عليها من الادغال " أنت أهم رجل في الهند. وظيفتي هى الحفاظ على حياتك".

وجاء في بيان صادر عن القناة إن مودي قال إنه نشأ في الطبيعة، وأن البرنامج كان بمثابة فرصة لإظهار البيئة والحياة البرية الغنية للهند.

وقال مودي: "عشت طوال أعوام بين الطبيعة والجبال والغابات، وكانت لتلك الأعوان تأثير دائم على حياتي".