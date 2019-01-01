مسؤول ألماني: السفر السياحي لا ينبغي أن يتحول إلى مصدر خطورة

دعا مفوض الحكومة الألمانية لشؤون السياحة، توماس بارايس، العائدين من عطلات من مناطق بها خطورة مرتفعة فيما يتعلق بجائحة كورونا، بالخضوع لاختبارات الكشف عن العدوى.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "هذا يصب في مصلحة حمايتنا الخاصة، وأيضا في مصلحة السلامة العامة. أيضا العائدون من مناطق خطورة على متن قطارات أو سيارات يتعين أن يخضعوا للاختبارات. السفر السياحي لا ينبغي أن يتحول إلى مصدر خطورة"، مؤكدا أن كل فرد يتحمل مسؤولية خاصة تجاه الآخرين.

وأضاف بارايس: "في المستقبل سيصبح السفر الآمن والصحي له مكانة جديدة تماما.. الاختبار السريع الإلزامي على سبيل المثال في المطارات يمكن أن يساهم في ذلك كثيرا".

وتستعد المطارات والسلطات الصحية في ألمانيا لإجراء اختبارات كورونا إضافية للمسافرين العائدين.

وأعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أنه سيفرض على العائدين من مناطق عالية الخطورة الخضوع لاختبارات كورونا. ومن المتوقع أن يدخل هذا الإلزام حيز التنفيذ الأسبوع المقبل - بالإضافة إلى خيارات الاختبار الطوعي التي تم تحديدها مسبقا.