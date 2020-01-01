ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الأربعاء، ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بأكثر من التوقعات.

وارتفع مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر16 في المئة عن الشهر السابق إلى 1ر116 نقطة، بعد ارتفاعه الصاروخي بنسبة 3ر44 في المئة إلى 6ر99 نقطة خلال مايو الماضي، بحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 15 في المئة خلال الشهر الماضي.

يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

ومع استمرار نشاط التعاقد في القطاع العقاري، زادت المبيعات المؤجلة للمساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر6 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال لورانس يون كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد إنه "إنها مفاجأة كبيرة ومميزة أن يرتفع نشاط التعاقد على شراء المساكن مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي في ظل جائحة عالمية".

وأضاف يون أن العملاء يستفيدون من الفائدة المنخفضة بشكل قياسي على قروض التمويل العقاري نتيجة السياسة النقدية فائقة المرونة لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

ونتيجة لهذا الازدهار الواضح لسوق المساكن، رفع الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين توقعاته لسوق المساكن خلال العام الحالي.

ويتوقع الاتحاد حاليا تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 3 في المئة خلال العام الحالي لتصل إلى ما يعادل 6ر5 مليون وحدة سنويا خلال الربع الأخير من العام الحالي. كما يتوقع ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة بنسبة 3 في المئة خلال العام الحالي.