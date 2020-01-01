تقييد حساب دونالد ترامب الابن على تويتر بسبب تسجيل مصور عن كورونا

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قالت شركة تويتر يوم الثلاثاء إنها قيدت قدرة دونالد ترامب الابن على الدخول إلى حسابه لمدة 12 ساعة بسبب تغريدة نشرها خالفت سياسة موقعها للتواصل الاجتماعي الخاصة بالمعلومات المغلوطة عن كوفيد-19.

ونشر الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب تسجيلا مصورا يوم الاثنين لأطباء يتحدثون عن عقار هيدروكسي كلوروكين حذفته تويتر.

وحذفت التسجيل أيضا كل من شركة فيسبوك وموقع يوتيوب التابع لألفابت بعد أن حقق ملايين المشاهدات لانتهاكه قواعدهما الخاصة بالمعلومات المغلوطة عن كوفيد-19.

كما عاود الرئيس ترامب نشر تغريدات يوم الاثنين تتضمن رابطا للتسجيل المصور واتهم الطبيب أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، والديمقراطيين بالحد من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وتم حذف التغريدة التي شاركها ترامب مع متابعيه البالغ عددهم 84 مليونا في إطار الإجراءات التي تطبقها تويتر.



ولم يرد البيت الأبيض على طلب من رويترز للتعليق على الأمر.

وقال فاوتشي الذي يدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعمل مع ستة رؤساء أمريكيين يوم الثلاثاء إنه ”لن يضلل الشعب الأمريكي تحت أي ظروف“.

وألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الشهر الماضي تصريحها الطارئ باستخدام هيدروكسي كلوروكين لعلاج كوفيد-19 وهو المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد أن شككت دراسات عدة في فاعليته. ودأب ترامب على التوصية بالعقار وقال إنه استخدمه شخصيا.

وخلال التسجيل المصور روج العلماء لهيدروكسي كلوروكين كعلاج لكوفيد-19 وقللوا أيضا من الحاجة لاستخدام الكمامات في ظل انتشار الجائحة. وأظهر إحصاء مشاهدة التسجيل المصور 17 مليون مرة على فيسبوك قبل حذفه.