البنك المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم في 2021 و2022

رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، توقعاته للتضخم بنهاية العام في البلاد إلى 14.1%، مقابل 12.2% في تقريره السابق.

كما رفع البنك توقعاته للتضخم لعام 2022 إلى 7.8% مقابل 7.5% في السابق، إلا أنه أبقى المعدل المستهدف عند 5% لعام 2023.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن محافظ البنك شهاب قافجي أوغلو القول، في اجتماع لإصدار تقرير التضخم السنوي الثالث للبنك لهذا العام، إن البنك يواصل استخدام جميع الأدوات بعزم وإصرار.

وأشار إلى أن البنك المركزي يتوقع انخفاض التضخم بشكل كبير في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.

وقال المحافظ إن البيانات تشير إلى أن النمو في الربع الثاني سيكون مرتفعا للغاية بسبب تراجع البيانات في نقطة الأساس، مضيفا: "نتوقع فائضا في الحساب الجاري خلال بقية 2021، بدعم الارتفاع القوي في الصادرات وتعافي السياحة".

وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 17.53% على أساس سنوي في يونيو. وارتفع بنسبة 1.94% في يونيو على أساس شهري.