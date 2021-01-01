توفير الأكسجين وانتظام العمل بمستشفى الحامول في كفر الشيخ

شهدت مدينة الحامول وقراها عدداً من حملات إزالة التعديات وحملات نظافة بمشاركة شباب قرية، وانتظام العمل بمستشفى الحامول المركزي وتوفير اسطوانات الأكسجين للمرضى.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، انتظام سير العمل بالمصالح الحكومية والخدمية والمستشفيات والوحدات الصحية، وتواجد النوبتجيات المسائية، خاصة في مستشفى الحامول المركزي، والتأكيد على تواجد الأطباء والتمريض بقسم الاستقبال والطوارئ وتوفير اسطوانات الأكسجين لمرضى العناية والحضانات وقسم الحجر الصحي، مع التنبيه على حسن معاملة المترددين على قسم الاستقبال وتوفير الخدمات الطبية اللازمة.

وأشرف القصيف على أعمال كنس الشوارع ورشها بالمياه لتجنب الأتربة وحرارة الجو ورفع الأتربة بجوار الأرصفة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات.

وتابع الحملة المكبرة بمقابر حامول السعيد بمشاركة شباب المدينة ومعدات الحملة الميكانيكية وجهاز النظافة، بحضور أيسر عبد الرحيم نائب رئيس المدينة، ورفع المخلفات بجوار وبمحيط المقابر وإزالة الحشائش والبوص المتواجد بشوارع المقابر وتقليم الأشجار والنخيل، مقدما الشكر للشباب القائمين على أعمال النظافة والمشاركة الفعالة لنظافة قريتهم.

ومن ناحيتها، تابعت حكمت الباز رئيس قرية غرب تير، تنفيذ إزالة سور بالبلوك حتى سطح الأرض بقرية 45 الجدية ارتفاعه 3م بمساحة 50م ، وتم تسليم الأرض خالية من أي تعدي وتحرير محضر للمخالف وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها ، كما أشرفت على أعمال النظافة داخل شوارع القرية ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية و رش الشوارع بالمياه لتجنب التربة وحرارة الجو.

وتفقد هلال السي، رئيس قرية كوم الحجر، أعمال صيانة كشافات الانارة العامة بالشوارع الرئيسية والجانبية بقريتي كوم الحجر ، زيدان ورفع كفاءة الانارة العامة بهذه القرى.

ومن ناحيته، تابع رضا الشربيني رئيس قرية الكفر الشرقي سير العمل بمنظومة النظافة ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها الي المقالب العمومية وصيانة كشافات الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والجانبية ومدخل القرية لتحسين مستوى الانارة العامة بالشوارع الرئيسية والجانبية ومدخل القرية.