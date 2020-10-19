مجلس جامعة الفيوم يتفقد المجمع الطبي بمساحة ٢٢ ألف متر مربع

تفقد مجلس جامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه أعضاء المجلس أعمال التجهيزات الأخيرة بالمجمع الطبي، الذي يضم كليات طب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي والمقام على مساحة ٢٢ ألف متر مربع.

وقال الدكتور أحمد جابر شديد إن تكلفة الإنشاءات بالمجمع الطبي قد بلغت ١٢٠ مليون جنيه، كما أن التكلفة الإجمالية للتجهيزات بلغت ٢٣٠ مليون جنيه، حيث يضم كلية طب الأسنان والتي تتكون من دور أرضي و ٤ أدوار مساحة الدور الواحد ١٨٥٠ مترا مربعا، كما تحتوي على أربعة مدرجات سعة المدرج الواحد منهم ١٥٠ طالب بالإضافة لمدرج خامس سعة ١٠٠ طالب و5 عيادات أسنان تحتوي على ٥٧ وحدة أسنان تكلفة الوحدة الواحدة ٢٠٠٠٠٠ جنيه مصري، وكذلك ٨ معامل بالإضافة إلى غرف الأشعة والتحميض واستراحة للمرضى.

وأشار رئيس الجامعة الى أن المجمع يضم أيضًا كلية للعلاج الطبيعي وتقع بالدور الخامس من المجمع بمساحة إجمالية ٥٦٠٠ متر مربع وتضم ثلاثة مدرجات سعة ١٠٠ طالب ومدرج سعة ٢٥٠ طالبا و١٣ معملًا، بالإضافة لأربعة معامل متخصصة.

وأضاف شديد أن المجمع يضم أيضًا كلية التمريض والتي تتكون من دور أرضي وأربعة أدوار مساحة الدور الواحد ٢٦٥٠ مترا مربعا ومدرجين سعة ٥٠٠ طالب و3 مدرجات سعة ١٥٠ طالبا ومدرج سعة ٢٥٠ طالبا و9 قاعات تدريس تتسع لـ ٩٠٠ طالب وطالبة، بالإضافة لمعامل الحالات الحرجة والباطنة والجراحة والأطفال والرعاية الصحية والصحة العامة وصحة المسنين والنساء والتوليد والمعمل الافتراضي.

وأوضح أن الجزء الخاص بكلية الصيدلة يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار مساحة الدور الواحد ١١٠٠ متر مربع ويشمل أربع مدرجات سعة ٢٠٠ طالب و١٣معملًا تخدم العملية التعليمية بالأقسام المختلفة.