معظم متاجر آبل في أمريكا تطلب من العمال والموظفين وضع الكمامات

تخطط شركة آبل لإعادة فرض الالتزام بوضع الكمامات في معظم متاجر البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة اعتبارا من غد الخميس للعملاء والموظفين، حتى من تلقوا التطعيم، في مواجهة عودة ظهور حالات كوفيد- 19.

وأبلغت الشركة موظفي التجزئة بهذه الخطوة اليوم الأربعاء في مذكرة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء. وبدأت آبل بالفعل في مطالبة الموظفين في متاجر معينة في وقت سابق من الشهر الجاري بالالتزام بوضع الكمامة، وأجلت الموعد النهائي للعودة إلى المكتب لموظفي الشركة. كما بدأت في مطالبة العملاء بوضع الكمامة في عدد قليل من المقاطعات بناء على الإرشادات المحلية.

وستطلب آبل الآن مرة أخرى من العملاء والموظفين وضع الكمامة في أكثر من نصف متاجرها البالغ عددها 270 متجرا في الولايات المتحدة.

وتم اتخاذ القرار بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة، والأوامر المحلية الجديدة والمبادئ الإرشادية للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.