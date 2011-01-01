تأهل خمس مشروعات جامعية مصرية في مسابقة ايناكتس مصر

تنافس 66 فريقا من مختلف الجامعات المصرية في مسابقة ايناكتس مصر المحلية لعام ٢٠٢٢،وفي حضور ١٢٠٠ طالب جامعى يمثلون ٤٤ جامعة حكومية ومصرية وخاصه لتقديم نتائج مشاريعهم التنموية وفقا للمعايير التحكيمية وهي زياده الاعمال والابتكار والتنميه المستدامه وذلك بعد تاهل ٢٨ جامعة للدور التاهيلي للمسابقه والذي اقيم اونلاين يوم ١٨ يوليو.

وتم اختيار خمس جامعات للوصول للمرحله النهائيه للمسابقه لاختيار جامعه من الخمس لتمثيل مصر فى كأس العالم للبرنامج فى بورتوريكو خلال الفترة من ٣٠ اكتوبر - ٢ نوفمبر ٢٠٢٢ .

والمشروعات الخمية المتأهلة هي

تأهلت خمس مشاريع جامعية مصرية للادوار النهائية في مسابقة ايناكتس مصر،تمهيدا لاختيار فريق واحد فقط سيتوج بلقب بطل مصر الوطني ، وسيقوم بتمثيل مصر في كأس العالم لايناكتس في بورتوريكو خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2022.

والمشاريع الجامعية الخمس المتاهلة هي لأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - شيراتون لعلاج مشاكل التربة الزواعية.

ثم مشروع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذي يعالج المشروع سوء استخدام مخلفات الدجاج عن طريق استخراج الكولاجين من أقدام الدجاج واستخدامه كمكملات غذائية للأطفال كما، يوفر المشروع سمادًا عضويًا للمزارعين مصنوعًا من العظام التي تتبقى بعد عملية استخلاص الكولاجين.

ومشروع جامعة القاهرة ويهدف إلى الاستفادة من مخلفات الأسماك الهائلة, وتحديدا قناديل البحر, والتي يتم التخلص منها في مصر بطريقة مضرة للبيئة مما يلقي بأعباء بيئية واقتصادية على الحكومة.

ومشروع جامعة عين شمس ويقوم علي استخلاص العلف من قشريات جراد البحر وذلك لتوفير بديل بسعر أرخص للأعلاف التي يشتد الطلب عليها في السوق المصري.

ومشروع كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك - جامعة حلوان وتقوم فكرته, علي بناء نظام يساعد المتخصصين على التنبؤ بأعراض الأمراض التي تصيب محصول القمح.



المشروع الثاني للجامعة يستهدف مرض العفن السخامي الذي يؤثر على عملية النمو الطبيعي لنبات المانجو ويترك الأراضي الخالية من الثمار بعد مواسم كاملة مسببا أزمة اقتصادية ليست بالبسيطة للدولة والمزارعين.

وهذه المسابقة هي اكبر نشاط طلابي بالجامعات المصريه لرياده الاعمال والابتكار وتاهيل الشباب لسوق العمل. خيث يشارك ٥٢ جامعه مصريه وحكومية سنويا بالبرنامج. وجدير بالذكر ان ايناكتس مصر حصلت علي كاس العالم لايناكتس خمس مرات متفوقة علي ٣٦ دوله مشاركه في البرنامج ومنهم ثلاث مرات متتاليه عام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١. وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي الفائزين في منتدي شباب العالم بشرم الشيخ.

و ايناكتس منظمة غير ربحية وتعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وهي أكبر منصة تعليمية تجريبية مخصصة لخلق عالم أفضل مع تطوير مهارات الجيل القادم من رواد الأعمال والمبتكرين الاجتماعيين.