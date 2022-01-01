 رئيس الوزراء الفلسطيني: المحتلون القتلة يواصلون جرائمهم بحق شعبنا بسبب إفلاتهم من العقاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الفلسطيني: المحتلون القتلة يواصلون جرائمهم بحق شعبنا بسبب إفلاتهم من العقاب

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 8:57 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 8:57 م

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "إن المحتلين القتلة لا يتوقفون عن ارتكاب جرائمهم بحق الأطفال، والشبان، والنساء، والشيوخ، الذين كان آخرهم الطفل الشهيد أمجد أبو عليا (16 عاما)".

وأضاف اشتية في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة: "فتلك عقيدة يعتنقونها؛ تقوم على إطلاق النار لأجل القتل، مستفيدين من شعور، هو بمثابة غطاء لجرائمهم، بأنهم سيفلتون من العقاب".

وتقدم رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى عائلة الشهيد أبو عليا بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.


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