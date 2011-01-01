لافروف: تحديد موعد الاتصال مع بلينكن قريباً.. ووزير الدفاع البريطاني يتوقع تغيير بوتين استراتيجيته في الحرب



تبادلت روسيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، الاتهامات بشأن هجمات صاروخية استهدفت سجنا وموقف حافلات في شرق وجنوب أوكرانيا أسفرت عن مقتل أسرى ومدنيين، في الوقت الذى صرح فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنه موسكو ستقترح قريبا موعدا لإجراء مكالمة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن والذي يعد الأول من نوعه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 40 أسيرا أوكرانيا وإصابة 75 آخرين في قصف أوكراني على سجن في منطقة دونيتسك بصواريخ "هايمرز" أمريكية الصنع.



وقال دانييل بيزسونوف، المتحدث باسم الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقة دونيتسك، إن 40 أسير حرب أوكراني على الأقل قتلوا وأصيب 130 عندما أصاب قصف أوكراني سجنا في بلدة أولينيفكا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية



وسقط الجنود الأوكرانيون في الأسر بعد قتال شرس حول ميناء ماريوبول في بحر آزوف الأوكراني، حيث تحصنوا في مصنع آزوفستال العملاق للصلب لعدة أشهر، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.



في المقابل، قال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا إن ما لا يقل عن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 7 آخرون في ضربة روسية أصابت موقفا للحافلات في مدينة ميكولاييف.



وأضاف كيم عبر تليجرام: "لقد قصفوا قرب موقف للنقل المشترك"، متهما القوات الروسية "بقصف المدينة خلال النهار عندما يكون الجميع منهمكين بأشغالهم"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



كما قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 19 آخرون بجروح في منطقة دونيتسك في شرق البلاد بحسب ما أفادت الرئاسة الأوكرانية في تقريرها الصباحي.



ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن صاروخ كروز من طراز "كاليبر" سقط على قاعدة عسكرية في منطقة "فيشجورود" شمال كييف، كما تم إطلاق ما لا يقل عن 20 صاروخاً من بيلاروس على شمال البلاد.



ولفتت إلى أن 9 من الصواريخ الروسية استهدفت منطقة تشيرنيجوف، بينما قضت أنظمة الدفاع الجوي على الصواريخ الأخرى.



وقال أوليكسي جروموف المسؤول البارز في هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية، إن "الضربة التي تعرضت لها القاعدة العسكرية في شمال كييف دمرت مبنى وألحقت أضراراً بمبنيين آخرين"، مشيراً إلى أنه "تم إسقاط صاروخ كروز آخر أيضاً، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".



إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير مخابراتي، إنه من المحتمل أن تكون مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة قد تم تكليفها بالمسؤولية عن قطاعات محددة من جبهة القتال في شرق أوكرانيا، وربما يكون ذلك بسبب النقص الكبير الذي تواجهه روسيا في المشاة القتالية.



وذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن "هذا تغيير كبير عن التكليف السابق للجماعة منذ عام 2015، عندما كانت تضطلع عادة بمهام مختلفة عن الأنشطة العسكرية الروسية المنتظمة العلنية والواسعة النطاق".



وأضافت الوزارة أن من غير المرجح أن تكون قوات فاجنر كافية لإحداث فرق كبير في مسار الغزو الروسي لأوكرانيا.



من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن روسيا تخفق في "جوانب عديدة" في حربها بأوكرانيا وأن الرئيس فلاديمير بوتين قد يسعى لتغيير الاستراتيجية المتبعة مرة أخرى.



وأضاف والاس في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "الروس يخفقون حاليا على الأرض في جوانب عديدة"، وتابع "خطط بوتين (أ) و(ب) و(ج) فشلت وقد يتحول إلى الخطة (د)"، على حد تعبيره.



في سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو ستقترح قريبا موعدا لإجراء مكالمة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.



وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء الخارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، في عاصمة أوزبكستان "طشقند"، أن موسكو طالبت واشنطن بتحديد المواضيع المطروحة للنقاش مع بلينكن في الاتصال المنتظر.



وكان بلينكن قد صرح يوم الأربعاء الماضي أنه يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع لافروف لمناقشة تبادل سجناء محتجزين لدى البلدين، وبحث الاتفاق الروسي الأوكراني لتصدير 25 مليون طن من الحبوب والذى تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في إسطنبول بوساطة تركية ورعاية أممية.