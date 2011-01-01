أوكامبوس: إشبيلية بوابتي للمشاركة في مونديال قطر

وضع الجناح الأرجنتيني لإشبيلية لوكاس أوكامبوس لنفسه هدفا بالمشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر، من خلال موسمه الرابع مع نادي إشبيلية، وأراد أن يكون مواطنيه الخمسة وزملائه بالفريق معه في البطولة.

وقال لوكاس أوكامبوس في تصريحات لوسائل إعلام إن المشاركة في النسخة القادمة من كأس العالم هي أحد أهدافه، مبرزا أن أي لاعب يريد أن يخوض هذه البطولة.

وأعرب اللاعب رغبته في أن يكون زملائه الأرجنتينيون أيضا: ماركوس أكونيا وجونزالو مونتيل وأليخاندرو بابو جوميز وإريك لاميلا، معه في قطر.

وأكد أوكامبوس "أي لاعب يريد أن يكون في كأس العالم"، مبرزا أن هذه البطولة، وعلى الرغم من أنه لم يشارك في كوبا أمريكا الأخيرة، قال إنه كان دائما في القوائم، لكنه لم يلعب المراحل النهائية.

ومع ذلك، قال الجناح الذي يبلغ من العمر 28 عاما "هذا الأمر لا يثبط عزيمتي على الإطلاق، بل على العكس، يجعلني أقوى".

واختتم "إذا قدمت أداء جيدا مع إشبيلية، فأنا متأكد من أنني سأحظى بفرصتي".