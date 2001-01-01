 القوات البحرية تستقبل وفدا من متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات البحرية تستقبل وفدا من متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 29 يوليه 2023 - 3:44 م | آخر تحديث: السبت 29 يوليه 2023 - 3:44 م
نظمت القوات البحرية زيارة لعدد من متدربات الاكاديمية الوطنية للتدريب (الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي للمصريات في الخارج) وذلك بقاعدة الإسكندرية البحرية، فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع كل المؤسسات الوطنية ونشر الوعى الثقافى بين أبناء المجتمع المصرى.

تضمنت الزيارة عرض تقديمى لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى حماية المياه الإقليمية والمصالح الاقتصادية للدولة المصرية، فضلاً عن تفقد عدد من الوحدات البحرية منها حاملة المروحيات "أنور السادات" والفرقاطة "العزيز" ويخت "المحروسة"، حيث تم استعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة التى شهدتها القوات البحرية خلال الفترة الماضية.

وأعرب الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية خلال كلمته عن تقديره لزيارة الأكاديمية الوطنية للتدريب لقيادة القوات البحرية، مُشيراً إلى أهمية الأكاديمية ودورها البارز في تدريب وتأهيل الشباب وصقل مهاراتهم لخلق أجيال قادرة على تولي المسئولية وأداء دورهم فى بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

فيما أشارت المتدربات إلى عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة لمشاهدة ما وصلت إليه القوات البحرية، مشيدين بما شاهدوه من تطوير للقدرات والإمكانيات التكنولوجية طبقاً لأحدث المنظومات العالمية.

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