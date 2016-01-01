انطلاق الاحتفال بافتتاح الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح

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انطلقت منذ قليل فاعليات الاحتفال بافتتاح الدورة الـ١٦ للمهرجان القومي للمسرح المصري، دورة الفنان عادل إمام، والمستمرة حتى ١٤ أغسطس المقبل.

حيث تستقبل فرقة اوسكاريزما نجوم وضيوف المهرجان من الفنانين والمسرحيين والنقاد والإعلاميين، على الريد كاربت بأنغام موسيقية من خلال آلات النفخ.

تفاعل الحضور مع اوسكاريزما، التي عزفت موسيقات احتفالية عالمية شهيرة.

ويبدأ الاحتفال داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة د نيفين الكيلاني ورئيس المهرجان الفنان محمد رياض ومدير المهرجان الفنان القدير ياسر صادق وأعضاء لجنة التحكيم والمشاهدة والمكرمين ومنهم الفنانين خالد الصاوي ورياض الخولي وصلاح عبد الله ود سامي عبد الحليم ونهى برادة ورشدي الشامي ومحمد محمود ومحمد أبو داوود وأحمد فؤاد سليم والكاتب والناقد محمد السيد عيد.